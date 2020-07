Overzetboot Kobus over de Damse Vaart in Lapscheure populairder dan ooit

Begin jaren 90 wou toerismebedrijf Westtoer een fietsroute opstarten langs de Zeeuws-Vlaamse grens. De route moest ook Lapscheure in Damme verbinden met Sluis in Nederland. Daarom werd snel een overzetbootje ontworpen om makkelijk de Damse Vaart die daar tussen loopt, te kunnen oversteken. Bert Van Haecke is de bezieler van het veerbootje: "Vroeger namen zo'n 7.500 fietsers en wandelaars het bootje, intussen is dat een veelvoud geworden! Het is nu een scharnierpunt in het fietsroutenetwerk en ligt ook op het wandeltraject van de GR5 A West."