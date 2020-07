Paters van abdij Averbode lanceren hun eigen Averbode-ijs

Naast bier, brood, kaas, speculaas en peperkoek, kan je nu ook ijs krijgen in de abdij van Averbode. "Het ijs wordt gemaakt met verse hoevemelk van onze abdijhoeve", vertelt abt Marc Fierens. "Het wordt bereid door het Heide Atelier. Daar maken ze ijs zonder kleur- en smaakstoffen. En zij werken met jongeren met een niet aangeboren hersenletsel waardoor dit atelier een groot sociaal engagement heeft. Het ijs wordt verkocht in het belevingscentrum Het Moment in de abdij. En er staat ook een ijskar in de beroemde lekdreef tegenover de abdij waar je het ijs kan krijgen."