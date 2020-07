Rector UAntwerpen levert inschrijvingspakket aan eerste student van volgend academiejaar

Normaal wordt de eerste student die zich inschrijft op de universiteit in de bloemetjes gezet, vertelt Van Goethem. “Ik vond het belangrijk om langs te gaan, want ook in coronatijden willen we aangeven dat we er voor onze studenten zijn”, klinkt het.

De student in kwestie, Maarten Brems uit Mol, was verrast door het bezoek: “Het was niet de bedoeling om als eerste in te schrijven, ik wou er gewoon van af zijn.”

Maarten gaat rechten studeren. Daar geeft ook rector Van Goethem les in het eerste jaar. “Ik heb ook een boek gekregen dat de rector heeft geschreven. Blijkbaar moet ik dat boek ook lezen volgend jaar, dus da’s een goed begin”, lacht Maarten.