Halle zet Leopold II terug op zijn sokkel met boodschap: “Halle zwicht niet voor vandalisme”

Het borstbeeld van Leopold II in het Albertpark in Halle werd enkele weken geleden vernield door vandalen. Het beeld werd van zijn sokkel getrokken en besmeurd. Op dat moment woedde in ons land een hevige discussie rond het weghalen van standbeelden van onze voormalige koning. Aanleiding daarvoor waren de protesten tegen racisme en politiegeweld na de dood van George Floyd, een Amerikaanse zwarte man die door een politieagent werd gedood bij een uit de hand gelopen arrestatie.