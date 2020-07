Standbeeld Pepijn van Landen pronkt met nieuwe speer, 15 jaar nadat de oude opeens verdwenen was

Hoe of waarom Pepijn van Landen zijn speer plots verdween is tot op vandaag niet bekend. “Ongeveer 15 jaar geleden stelden we vast dat Pepijn zijn speer op mysterieuze wijze was verdwenen”, vertelt Burgemeester Gino Debroux aan Sonny in de middag op Radio 2 Vlaams-Brabant. “Dat was toch wel een grote tekortkoming in het straatbeeld van Landen. Daarom zijn we enorm blij dat Pepijn van Landen weer kan pronken met een nieuwe speer. De speer lijkt enorm hard op de vorige. Mensen gaan het verschil zeker niet merken.”