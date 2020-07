"Twee kinderen op een eiland, die dragen toch weinig kleren, niet?"

Shields, pas 14, had in 1980 al enige sporen verdiend in de filmwereld door haar rol van kindprostituée in "Pretty Baby". Voor de toen 18-jarige Atkins, een parttime-fotomodel dat vooral de kost verdiende door zeillessen te geven, moest het allemaal nog gebeuren. Hij werd uiteindelijk gekozen uit 4.000 kandidaten. Christopher Atkins: "Ik wist helemaal niets over de manier waarop je films maakt. En ik was gewoon een van die jongeren die tijdens de audities stond aan te schuiven in een erg, erg lange rij." ("Oprah: where are they now?", december 2013)

De opnames vonden plaats op een verlaten tropisch eiland in Fiji. Maar het was niet de schoonheid van het eiland die alle aandacht trok. Het waren vooral de naaktscènes van de jonge acteurs die in de media tot veel controverse leidden. Ook al hadden beide acteurs weinig moeite om uit de kleren te gaan. Bovendien werden voor sommige scènes die te gewaagd waren, 'body doubles' van oudere actrices ingezet.