Plooien gladgestreken tussen CD&V en MR over abortuswet: federale regeringsonderhandelingen kunnen hervatten

De drie voorzitters Joachim Coens (CD&V), Egbert Lachaert (Open VLD) en Georges-Louis Bouchez (MR) gaan door als gespreksleiders van de onderhandelingen over een nieuwe federale regering. Dat is beslist na een crisisberaad. Gisteren was er een aanvaring tussen Coens en Bouchez over een nieuwe, soepelere abortuswet die in het parlement werd gestemd. Ethische dossiers zoals abortus zullen nu niet meer in het parlement, maar tijdens de onderhandelingen over een regering worden besproken.