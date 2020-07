Lokale besturen doen oproep aan bezoekers van woonzorgcentra: "Blijf mondmasker dragen"

Woonzorgcentra informeren iedereen dan ook herhaaldelijk en zichtbaar over de maatregelen. "Als iedereen mee aan dezelfde kar trekt en beseft hoe belangrijk het is een mondmasker te dragen en de hygiënemaatregelen na te leven, dan zorgt dit voor rust in het woonzorgcentrum. Door de versoepelingen van de maatregelen zuchten mensen soms als we hen vragen toch het mondmasker te dragen, zeker als het warm is", zegt Ann Herpels, directeur van WZC De Meers in Waregem.

De VVSG wijst erop dat het in de woonzorgcentra nog steeds alle hens aan dek is. Het virus is niet uit het land of "overwonnen", elk onbeschermd contact houdt altijd risico’s in. "Medewerkers en bewoners van woonzorgcentra hebben een ongezien zware periode achter de rug, en het virus bedreigt ons nog steeds. Ook de vraag naar voldoende beschermingsmateriaal en personeel blijft spelen. Het helpt enorm als bezoekers uit zichzelf de elementaire veiligheidsregels volgen", zegt VVSG-vicevoorzitter Fons Duchateau.