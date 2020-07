Ook Jef Hoeyberghs en co moeten coronamaatregelen respecteren van rechter: "Argumentatie is intellectuele armoede"

Daarnaast valt de rechtbank niet achterover van de argumentatie. "Eisers durven te beweren dat de bestreden maatregelen niet noodzakelijk, doeltreffend of proportioneel zouden zijn, daar de Covid19-aandoening veel minder erg zou zijn dan pakweg de Spaanse griep en daar de maximale capaciteit van de intensieve zorgen nooit bereikt zou zijn", schrijft de rechter in het vonnis. "De intellectuele armoede van deze argumentatie is verbijsterend", is het besluit. "Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het precies dankzij de genomen maatregelen is, dat in België tussen de 80.000 en 200.000 en meer bepaald ongeveer 120.000 overlijdens ten gevolge van Covid19 vermeden zijn. Het is ook dankzij deze maatregelen dat de maximale capaciteit van de intensieve zorgen nooit bereikt is. Daaruit afleiden dat de aandoening minder gevaarlijk zou zijn dat beweerd, en dat de genomen maatregelen overbodig waren, getuigt van een ontstellend gebrek aan logisch redeneervermorgen. De zetel heeft meer vertrouwen in wetenschappelijk onderzoek dan in de complottheorieën van eisers."