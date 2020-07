Zanger Michael Lanzo treedt vanavond opnieuw op: “Goed dat mijn man en ouders me eten konden geven"

Lanzo is naast artiest ook eigenaar van muziekcafé Den Artiest in Meulebeke. Ook op dat vlak had hij 4 maanden geen inkomsten. “Dat was heel moeilijk, gelukkig was er nog wat steun van de overheid. Goed dat mijn man en mijn ouders er waren om mij eten te geven. Ik heb natuurlijk niet kunnen shoppen of zo, maar de winkels waren toch dicht”, zegt Lanzo laconiek.

Voor de rest van het jaar is er al veel geannuleerd. “Het blijft bang afwachten. De mensen nemen het zekere voor het onzekere, er zullen niet plots 30 optredens geboekt worden. We zullen nu nog meer uitkijken naar die enkele optredens die we wel kunnen doen.”

De zanger stelde woensdag in zijn zaak zijn nieuwe single “Toreador” voor. “We mochten als feestzaal voor het eerst opnieuw openen. Het was dus dubbel feest. Heel leuk allemaal, maar ik moest het achteraf wel bekopen. Ik had precies het gevoel dat ik 16 uur na elkaar had gewerkt. Ik was "van het lam gods geslegen” zoals ze hier in West-Vlaanderen zeggen. Vreemd wat zo’n lockdown met je doet”, besluit Lanzo.