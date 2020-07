Vanmiddag eerste "vakantiegolf" op de wegen. Zaterdag 18 juli wordt de eerste “rode dag” naar het zuiden

Nu de zomervakantie begonnen is, zal de filedruk in België wellicht niet meer verder stijgen maar tijdens de eerste helft van juli zullen de files op onze wegen toch nog behoorlijk lang zijn. Dat komt omdat door corona minder mensen met het vliegtuig op reis gaan en meer toeristen voor de auto, mobilhome of caravan kiezen. Anderzijds is de groep die helemaal niet op vakantie gaat groter dan in de afgelopen jaren. Het is dus moeilijk om te voorspellen hoeveel files de vakantieuittocht zal opleveren.

De drukte in eigen land zal in elk geval bepaald worden door de start van het bouwverlof maar ook door de schoolvakanties in Nederland en Duitsland. Veel Nederlanders gebruiken onze snelwegen wanneer ze naar het zuiden rijden. De wegen rond Antwerpen zijn dan weer een draaischijf voor Duitse toeristen op weg naar de Belgische kust of Zeeland.