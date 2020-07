Voor het eerst in 10 jaar: zeldzame boommarter gespot in Heverleebos

"Het is al 10 jaar geleden dat er nog een boommarter werd ontdekt in Heverleebos en dat is bijzonder", zegt Koen van Den Berge van het Instituut voor Natuur en Bos. "De boommarter is in Vlaanderen een zeldzame verschijning. Het dier heeft nood aan een gebied met een hoge natuurwaarde. Het volgt een kieskeurig en veelzijdig dieet en verblijft liefst in grote bossen met een gevarieerd aanbod aan voedsel. De afgelopen jaren werd het dier voor het eerst sinds 20 jaar terug waargenomen in het Zoniënwoud."