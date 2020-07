"Zonder onze hulp zou die beer de oever niet meer bereikt hebben"

Tricia Hurt op nieuwswebsites CNN en Milwaukee Journal Sentinel: "Mijn man dacht eerst dat het een hond was. Toen we dichterbij gevaren waren, zag ik dat het een beer was. We beseften dat als we niets zouden doen, de beer zeker en vast de oever niet meer zou bereikt hebben. Hij was voortdurend aan het hijgen en puffen. Volledig gedesoriënteerd, nee, dit dier wist volgens mij zelfs niet meer waar de oever was."

Na een eerste ruk aan de plastic pot raakte een van de oren van het dier vrij. Een tweede ruk zorgde daarna voor de definitieve verlossing. Hurt: "Dat gaf ons zo’n goed gevoel. Alsof we onze goede daad voor die dag gedaan hadden. Het is immers niet leuk om dieren te zien afzien. Door de video op Facebook te delen wilden we de andere kampeerders in de buurt duidelijk maken dat het dier oké was."

"Het mag een toeval zijn, maar we waren de juiste mensen op de juiste plaats", besloot de 52-jarige vrouw alvast.

Het filmpje van de redding werd intussen meer dan 1,6 miljoen keer op Facebook bekeken: