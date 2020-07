Boeren voeren actie in heel Nederland

In Veghel, in het zuiden van Nederland, werd het hoofdkantoor van supermarktketen Jumbo bezet. In Heerenveen, in Friesland, gebeurde zaterdagavond hetzelfde met het distributiecentrum van winkelketen Lidl. Eerder op de dag was dat al het geval voor het distributiecentrum van Albert Heijn in Zwolle.

De groep bij Heerenveen bestaat uit zo'n 200 landbouwvoertuigen, zei een woordvoerder van Farmers Defence Force. "We trekken nu weer verder. We gaan rondjes rijden om ons zoveel mogelijk te laten zien." Hij sloot niet uit dat ze de hele nacht doorgaan met actievoeren.

De acties zijn onaangekondigd, maar werden via sociale media georganiseerd. "De boeren zijn schijtziek van Den Haag", zegt Farmes Defence Force. "Ze zijn niet meer te controleren".

Het protest tegen het stikstofbeleid is al maanden aan de gang. De boeren, en dan met name de veehouders, krijgen het verwijt dat ze te veel stikstof uitstoten, met heel wat onzekerheid over de toekomst van hun bedrijf tot gevolg.