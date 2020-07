Deel van Catalonië opnieuw in lockdown, wat met de Belgen die daar op vakantie waren? Van Ranst pleit voor quarantaine

In en rond de stad Lerida, in de Spaanse regio Catalonië moeten meer dan 200.000 inwoners opnieuw in lockdown. De voorbije week waren er daar opeens een pak meer besmettingen. Om die nieuwe piek in te dammen wordt de toegang tot de regio beperkt, samenscholingen van meer dan tien mensen zijn verboden en bezoek aan woonzorgcentra wordt opgeschort. Binnen de regio mogen inwoners hun woning wel nog verlaten. Ook winkels en restaurants blijven open. Maar niemand mag het gebied binnen of buiten. Let wel: de stad Barcelona ligt niet in de regio die nu opnieuw in lockdown moet.