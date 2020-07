Dansen op (trouw)feesten mag weer, Erika Vlieghe: "Dit vooral doen als je epidemie weer snel op gang wil trekken"

Minder tevreden - en bovendien "erg verwonderd" - is de expertengroep die de regering adviseert over de exit uit de coronamaatregelen. Dit is niet doorgesproken met hen, zo zegt voorzitter Erika Vlieghe aan VRT NWS. "Voor alle duidelijkheid: ik dans zelf ook graag. Alleen is dit nu echt niet veilig. Dit zet de poort open naar trouwfeesten in oude stijl en dat is nu gevaarlijk. Ons advies was duidelijk om dit niet te doen. Dit hadden we niet voor ogen toen we een opening maakten om feesten mogelijk te maken."