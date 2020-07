Geeft zeelucht zuurstof aan de federale formatie? Drie partijvoorzitters bespreken SP.A-nota in Nieuwpoort  

SP.A-voorzitter Rousseau is bereid om daarover te praten, maar dan eist hij wel enkele inhoudelijke garanties die hij in een nota bezorgd heeft aan de drie andere partijvoorzitters, ook wel de drie koningen genoemd.

Rousseau wil bijvoorbeeld meer geld voor de gezondheidszorg om extra personeel en betere lonen te kunnen betalen. Hij wil ook extra belastingen op vermogenswinsten en voor multinationals.

"Rousseau vraagt dat de drie voorzitters zijn voorstellen opnemen in hun onderhandelingsnota. Vraag is of de drie op één lijn zullen zitten wanneer ze moeten reageren op de voorstellen. De zogenoemde drie koningen zijn er nog lang niet, want ze moeten ook nog N-VA en CDH overtuigen", vertelt Wetstraatjournalist Johny Vansevenant.