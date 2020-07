Liveblog - Gemiddeld 80 nieuwe besmettingen en 11 ziekenhuisopnames, dansen op feesten mag weer (in je eigen bubbel) 

Dan maar sterk aanraden dus. “Het wordt drukker in de warenhuizen, op de markten, eigenlijk overal, want mensen komen meer buiten”, stelt Van Ranst vast. Door de groeiende drukte kunnen we in situaties terechtkomen waarin we het niet meer zeker kunnen zijn dat we anderhalve meter afstand kunnen houden. Daarom raadt Van Ranst aan om altijd een mondmasker mee te nemen, “zodanig dat wanneer het heel druk wordt, je het op kan zetten.”

Hoewel het aantal besmettingen blijft dalen, waarschuwt de viroloog er tot slot voor dat het virus niet veranderd is en het nog altijd even besmettelijk is. “Er is gewoon minder virus., Maar wanneer je dat virus tegenkomt, heb je nog altijd een even grote kans om er ziek van te worden, in het ziekenhuis terecht te komen, op de afdeling intensieve zorg terecht te komen, om beademd te worden, om dood te gaan. Dat is niet veranderd.”

Bekijk het gesprek met Marc Van Ranst uit "Het Journaal" hier: