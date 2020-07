Plotse stijging van lood in bloed van kinderen uit woonwijken nabij Umicore-fabriek in Hoboken

Al decennialang wordt het loodgehalte in het bloed van kinderen uit de wijken nabij Umicore gemeten. Het gaat dan om de wijken Moretusburg en Hertogvelden in Hoboken. Al jarenlang is de trend dalend. Bij de vorige meting eind vorig jaar lag het gemiddelde nog op ongeveer 3 microgram lood per deciliter bloed, de veilige grenswaarde is 5 microgram.

Maar bij de recente meting ligt het gemiddelde op 6 microgram. Bij twintig kinderen ligt de waarde hoger dan 10, vier van hen hebben zelfs meer dan 20 microgram lood per deciliter bloed in hun lichaam. "Dat is een blootstelling die we naar beneden moeten zien te krijgen", zegt Vera Nelen, voorzitter van de medische werkgroep in Hoboken.

"Een acuut gevaar is er niet. Maar we weten dat lood ook bij lagere gehalten een negatieve invloed kan hebben op het ontwikkelende zenuwstelsel van kinderen, zeker wanneer de blootstelling op zo'n niveau langdurig is."