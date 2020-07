President van Polen wil verbod op adoptie door homokoppels in grondwet opnemen "om veiligheid van kind te garanderen"

"In de grondwet van Polen, zou expliciet moeten staan vermeld dat het voor iedereen die een homoseksuele relatie heeft verboden is om kinderen te adopteren. Om de veiligheid van het kind en een correcte opvoeding te garanderen en opdat de Poolse staat de kinderrechten kan vrijwaren, vind ik dat zo'n artikel zou moeten bestaan."

Met die woorden heeft Duda zich tijdens een verkiezingsbijeenkomst in Szczawno-Zdroj in het zuiden van Polen voor een adoptieverbod voor koppels van hetzelfde geslacht uitgesproken. Maandag al wil hij een ontwerp voor een amendement in die zin aan de grondwet aan het parlement voorleggen.