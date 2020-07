In Engeland zijn de pubs en de restaurants weer open. Prins William, na kroonprins Charles de volgende in lijn voor de troon in het Verenigd Koninkrijk, ging meteen een pint drinken. Ook theaters, bioscopen en kapperszaken zijn weer open en gelovigen mogen weer naar de kerk of andere gebedsplaatsen. Schotland en Wales volgen later pas. Bekijk een verslag in bovenstaande video.