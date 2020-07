Tienduizenden Japanners geëvacueerd na zware regenval

Het noodweer doet zich voor op het eiland Kyushu, in het zuidwesten van Japan, en meer bepaald in de provincies Kumamoto en Kagoshima. Daar viel 98 millimeter regen per uur, een record. Rivieren treden er buiten hun oevers en veroorzaken zware overstromingen. Het treinverkeer is stilgelegd en het leger is opgeroepen om te helpen.

De hevige regen trekt de volgende uren verder naar het westen en zal daar zondag hoogstwaarschijnlijk nog voor problemen zorgen, voorspelt de meteorologische dienst van Japan.