President Trump geeft (omstreden) startschot voor Amerikaanse nationale feestdag: "Nieuw links fascisme bedreigt de VS"

Trump had het in zijn toespraak nauwelijks over het virus, maar haalde uit naar links, dat volgens hem de Amerikaanse denkbeelden tracht te herschrijven en te wissen. Hij noemde het "een meedogenloze campagne om onze geschiedenis uit te wissen, onze helden in diskrediet te brengen, onze waarden uit te wissen en onze kinderen te indoctrineren".

"De linkse revolutie wil de Amerikaanse cultuur overnemen. Daarmee zouden ze de beschaving vernietigen die miljarden heeft gered van armoede, ziekte, geweld en honger, en die de mensheid naar nieuwe hoogten van prestatie, ontdekking en vooruitgang heeft getild", klonk het. Volgens Trump wordt er tegen Amerikaanse iconen "een genadeloze campagne gevoerd", verwijzend naar de protesten van de jongste weken tegen racisme en politiegeweld. Daarbij hebben de manifestanten het ook vaak op standbeelden van historische figuren gemunt.



