Voor het eerst "digitale plofkraak" in ons land: hackers viseren geldautomaten

Zo'n digitale plofkraak gebeurde bij Argenta-filialen in Borsbeek en in Ranst, allebei in de provincie Antwerpen. Of die pogingen gelukt zijn, en of daarbij geld is buitgemaakt, wil Argenta uit veiligheidsoverwegingen niet zeggen.

Uit voorzorg heef Argenta 144 bankautomaten uitgeschakeld. "Het gaat om het oudste type van onze automaten, " zegt Christine Vermylen van Argenta aan VRT NWS. "Die automaten zouden binnen afzienbare tijd vervangen worden, maar uit voorzorg hebben we ze nu stilgelegd." Vermylen bevestigt ook dat het de eerste keer is dat Argenta met deze vorm van criminaliteit te maken krijgt. De bank onderzoekt samen met de leverancier van de automaten hoe dat in de toekomst kan voorkomen worden.

In het buitenland werd de techniek al eerder gebruikt door criminelen. In Duitsland bijvoorbeeld zouden al verschillende banken ermee te maken gehad hebben.