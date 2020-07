Recordopbrengst bij webshops van Financiën: "Vanalles te koop, van luxewagens van criminelen tot militaire kazernes"

De FOD Financiën verkoopt al die onroerende en roerende goederen via haar twee webshops, Fin Shop en Finimmoweb. "Wij verkopen vanalles, ook heel uitzonderlijke zaken zoals kastelen en kazernes. Iedereen kan op dat vastgoed bieden, er is een instelprijs en dan hangt het af van de biedingen of je een echt koopje kan doen of dat de prijs wordt opgedreven."

Het geld dat al die verkopen opbrengt, gaat naar de overheid. "In sommige gevallen komt dat geld in de federale schatkist terecht. In andere gevallen zijn wij opdrachthouder en verkopen wij voor de gewesten, en dat geld gaat uiteraard naar de gewesten. Dat geldt ook voor vastgoed dat wij verkopen voor de Regie der Debouwen of het ministerie van Defensie. Die opbrengst is voor hen."

De inkomsten uit de verkopen zijn belangrijk voor de overheid. "We spreken hier over enkele honderden miljoenen euro's opbrengst, dat is een groot bedrag. Alle beetjes helpen om de begroting in evenwicht te krijgen, dus dit is een meevaller," besluit Adyns.