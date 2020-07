Amerikaans presidentskandidaat Biden : "We hebben de kans om wortels van systematisch racisme in VS uit te roeien"

Volgens de 77-jarige Biden, de Democratische uitdager van Donald Trump bij de presidentsverkiezingen in november, is Amerika er nooit in geslaagd om de beginselen in de Onafhankelijkheidsverklaring, dat "alle mensen gelijk zijn geschapen", waar te maken.

"Thomas Jefferson (een van de opstellers van de Verklaring en de derde president van de VS, red.) zelf heeft het nooit waargemaakt. Hij had slaven en vrouwen werden uitgesloten", aldus Biden. "Maar eens geuit, kon het principe niet meer beknot worden. De idee heeft meer dan 200 jaar van geïnstitutionaliseerd racisme overleefd."

Biden verwees onder meer naar de zwarte Amerikaan George Floyd. Sinds diens dood bij zijn arrestatie in Minneapolis in mei is er in de Verenigde Staten een hevig debat ontstaan over racisme en discriminatie.