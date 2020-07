Belgen die racistische opmerkingen maakten over Pierre Kompany zijn door Congo het land uitgezet

Pierre Kompany, de burgemeester van Ganshoren en ook de vader van voetballer Vincent Kompany, had op twintig juni op de Franstalige nieuwssite 7sur7 excuses gevraagd van de Belgische Staat en van het koningshuis, voor de wandaden die begaan zijn in de koloniale periode.

Dat schoot bij een aantal mensen in het verkeerde keelgat. Ook bij Belgen die in Congo wonen en werken. Ze reageerden op Facebook, met sterk racistische en op zijn minst ongepaste opmerkingen. Zo schreef één van de Belgen dat hij Pierre Kompany graag zou laten opzetten en in het museum zetten "tussen de wilde dieren". Een andere Belg die in Congo woonde had het over "makaken in al hun glorie".