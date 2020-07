Dansen op trouwfeesten blijft dan toch verboden: "Verkeerde interpretatie van ministerieel besluit"

De huwelijksfederatie was meteen laaiend enthousiast en begon al dansvloeren in te delen in vakken waar mensen per vijftien – een sociale bubbel, zo was de redenering – zouden kunnen dansen. De experten die de regering adviseren waren minder enthousiast en zelfs “erg verwonderd”. “Dit is niet met ons afgetoetst”, zei Erika Vlieghe aan VRT NWS. “Dit hadden we niet voor ogen toen we een opening maakten om feesten mogelijk te maken. Als je de epidemie snel weer op gang wil trekken, moet je dat vooral doen.”