Dood van populaire zanger doet spanningen in Ethiopië verder oplopen: al 160 doden

Toen de begrafenisstoet onderweg was naar zijn geboorteplaats, zouden groepen Oromo-nationalisten de stoet hebben overvallen en het lichaam hebben gekaapt, met als doel hem terug te brengen naar Addis Abeba. Dat was de aanleiding tot gewelddadige confrontaties met de ordediensten. In totaal zijn 145 burgers en 12 politiemensen omgekomen.

In de hoofdstad Addis zouden nog eens tien anderen zijn omgekomen. De overheid heeft het internet platgelegd, in een poging om de protesten in de kiem te smoren. Meer dan 2200 mensen zijn gearresteerd, bij hen ook vooraanstaande figuren van de oppositie.

Dat leek in eerste instantie alleen olie op het vuur te gooien. Intussen lijkt stilaan wel de rust in de hoofdstad en het gebied van de Oromo weer te keren. Maar wel met een hoge prijs, met mogelijk dus 166 slachtoffers. De verkiezingen zijn intussen uitgesteld. Dat heeft te maken met het coronavirus, maar mogelijk ook met de instabiele toestand in Ethiopië.