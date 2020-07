Duizendtal aanwezigen op betoging in Brussel tegen hoofddoekenverbod in hoger onderwijs

Verschillende vrouwen namen tijdens het protest plaats op de trappen van de Kunstberg, getooid in hoofddoek én typisch afstudeerhoedje, als teken van protest tegen wat zij als de uitsluiting ervaren van een deel van de bevolking. "Neutraliteit is geen uitsluiting", was te lezen op de borden die ze vasthielden.



Het arrest van 4 juni zegt dat verbod op zichtbare religieuze kentekens dat in de Brusselse hogeschool Francisco Ferrer van kracht is, bedoeld om een "neutrale" omgeving te creëren, niet in strijd is met de grondwet. De zaak werd in 2017 aanhangig gemaakt door enkele leerlingen van de school, die tegen de neutraliteitsbepaling in het schoolreglement naar de rechtbank van eerste aanleg trokken. Die speelde de vraag door aan het Grondwettelijk Hof, dat voor zijn arrest een decreet van de Franse gemeenschap, waarop het schoolreglement gebaseerd is, tegen het licht hield.

De Franstalige ministers van de Brusselse regering zijn gewonnen voor het opheffen van elk verbod op het dragen van religieuze kentekens voor leerlingen van het hoger onderwijs, met ingang van komend schooljaar.