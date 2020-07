"Dronken mensen kunnen of willen geen afstand houden": cafés in Engeland na drie maanden weer open 

Zo'n heropleving is er momenteel al in de stad Leicester. "De horeca daar hoopte opnieuw open te kunnen gaan, maar ze moesten gesloten blijven omdat er een stijging is in het aantal besmettingen", zegt Van Bekhoven. Volgens de minister van Volksgezondheid is de lokale "lockdown" daar het bewijs dat de regering niet zal aarzelen om in te grijpen als het nodig is.