Hoeilaart: "Strontvervelend"

Waarom de campagne "Strontvervelend" heet is vrij duidelijk zegt schepen voor dierenwelzijn Joris Pijpen: "Omdat in de hondenpoep rijden of stappen 'strontvervelend' is. Met deze opvallende campagne willen de hondenbaasjes er nog eens op wijzen dat je nergens hondenpoep mag achterlaten, en dat het verplicht is om een hondenpoepzakje op zak te hebben.De boetes kunnen oplopen tot 350 euro als je betrapt wordt. We willen dit probleem in onze gemeente structureel aanpakken. De mentaliteit moet veranderen, hondenpoep moet weg van onze stoepen, parken, bosjes en pleinen."

Hoeilaart is ook een paardendorp. Toch zijn daar minder problemen mee als het om uitwerpselen gaat. Paardenvijgen drogen vrij snel op en stinken ook minder dan hondenpoep. Toch vraagt schepen Pijpen aan de vele manèges om ook paardenvijgen op te ruimen, zeker als die voor opritten van huizen liggen.