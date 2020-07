Kolonie oeverzwaluwen broedt op ruim 1.500 nesten in zanddijk bij Antwerpse haven

In natuurreservaat "De kuifeend" in de Antwerpse haven heeft een grote kolonie oeverzwaluwen hun nesten gebouwd. De natuurbeschermingsorganisatie Natuurpunt heeft het hen daar makkelijk gemaakt, en de bufferdijk in maart al afgegraven. De oeverzwaluw is nog niet met uitsterving bedreigd, maar valt in de categorie "bijna in gevaar". Bekijk hier het bezoek van de journaalploeg aan het reservaat, en het interview met Ludo Benoy van Natuurpunt.