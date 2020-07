Oranje reisadvies voor Spanje na lockdown Catalonië, minister De Block: "Iedereen beslist zelf of reizen verantwoord is"

Belgen die terugkeren uit het district El Segrià, in de provincie Lérida in de Spaanse regio Catalonië, dat opnieuw in lockdown is geplaatst omdat er een nieuwe uitbraak van het coronavirus is, moeten zich bij thuiskomst laten testen bij de huisarts. Dat zegt minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD).

"Ik heb de instructie gegeven dat mensen die met de wagen terugkeren, bij de huisarts een test kunnen vragen", vertelt ze aan VRT NWS. "Tot ze de uitslag van die test hebben, moeten ze contact met anderen vermijden en binnenblijven. Dat is echt essentieel. Wie met het vliegtuig terugkeert, zal op de luchthaven mensen van Saniport aan de gate zien die hetzelfde advies zullen geven."

Voor alle duidelijkheid: het gaat om een uitdrukkelijke oproep van De Block. "Momenteel is er geen wettelijke basis om een quarantaine verplicht op te leggen", zegt ze. "We moeten toch zien dat we hier niet weer gevaar lopen. Ik wil er toch op drukken dat er een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid is."

"In de getroffen regio in Catalonië heeft het virus veel zuurstof gekregen. Het is erg gevaarlijk om het hier weer binnen te brengen. Wie positief test, is besmettelijk en moet de gewone regels van quarantaine volgen."