Openluchtzwembad Abdijkaai in Kortrijk volledig leeggelopen na waterlek: "Dit is een ramp"

Het zwembad aan de Abdijkaai in Kortrijk was, net zoals alle andere zwembaden in ons land, wekenlang gesloten door de coronacrisis. Op 1 juli mocht het openluchtzwembad eindelijk weer open. "Maar het noodlot heeft opnieuw toegeslagen", zegt Tom Hillewaere van zwembadgroep LAGO. "We hebben beslist om het zwembad nog tot en met dinsdag te sluiten. Vandaag gaan we de kelders in om te bekijken wat er precies gebeurd is. Er zijn heel wat mogelijke oorzaken te bedenken. Maar het is veel te vroeg om daar nu iets over te zeggen. We hopen zo snel mogelijk weer te openen."