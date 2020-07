Antwerpen eert Panamarenko met muurschildering tegenover zijn voormalige woning

Districtsschepen voor cultuur Femke Meeusen (Groen) is verheugd over deze nieuwe blikvanger op het plein. "Het districtsbestuur gaf gehoor aan de vraag van de buurt om het plein te verfraaien met een nieuw kunstwerk. De buurtbewoners en lokale handelaars kregen de kans om zelf de kunstenaar voor dit project te kiezen. Zo krijgt het Sint-Jansplein er dus een hedendaags kunstwerk bij, dicht bij het bekende "Pepto Bismo"-beeld van Panamarenko. We zijn fier dat het plein opnieuw verrijkt wordt met een hedendaags werk dat sterk geworteld is in de buurt."