Reizigers uit besmet gebied landen in ons land, Van Ranst: "Hele zomer zulke gevallen, reizen zou nog niet mogen"

In het district El Segrià in de provincie Lérida in de Spaanse regio Catalonië moeten meer dan 200.000 inwoners opnieuw in lockdown. De voorbije week waren er daar opeens een pak meer besmettingen. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) riep gisteren Belgen die terugkomen uit die regio op om zich te laten testen en thuis te blijven. Een oproep, geen verplichting. "Daarvoor is geen wettelijke basis", zegt de minister, die op "de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid" wijst.