Naakte molrat blijft niet door zijn cellen vrij van kanker, maar wel door wat rond die cellen zit

Een bijzonder interessante piste daarbij is het unieke immuunsysteem van de naakte molratten, aangezien ons immuunsysteem een essentiële rol speelt in de bescherming tegen kanker en dit al met succes toegepast wordt in de moderne immuuntherapieën.

"Kankercellen zitten niet geïsoleerd in ons lichaam, ze maken deel uit van een complex systeem van cellen en moleculen die met elkaar in interactie gaan en elkaars gedrag beïnvloeden. Deze studie toont aan hoe cruciaal de micro-omgeving van de tumor kan zijn voor de ontwikkeling van de ziekte", zei dokter Emily Armstrong van Cancer Research UK, de stichting die de nieuwe studie gefinancierd heeft.

"Al ons werk met naakte molratten, van het bestuderen van hun resistentie tegen zuurstoftekort en hun ongevoeligheid voor pijn tot hun resistentie tegen kanker, is erop gericht om van de extreme biologie van deze soort een hefboom te maken om meer te weten te komen over hoe onze lichamen normaal gezien functioneren", zei dokter Ewan St. John Smith, een van de senior auteurs van de studie.

De studie van het team van Cambridge University is gepubliceerd in Nature. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van Cancer Research UK.