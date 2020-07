Sinds jaren 50 wereldwijd almaar meer en langere hittegolven en die trend versnelt

"De spectaculaire veranderingen wat hittgolven betreft in regio na regio die we de laatste 70 jaar hebben meegemaakt en de snelle toename van het aantal van deze gebeurtenissen, zijn onmiskenbare aanwijzingen voor het feit dat de opwarming van de aarde nu aan het gebeuren is en nog versnelt", zo zei ze.



"Dit onderzoek is enkel het laatste stukje bewijs dat als een waarschuwing zou moeten dienen voor de beleidsmensen, dat er nu dringend actie nodig is als we de ergste gevolgen van de opwarming van de aarde willen vermijden. De tijd van het niets doen is voorbij", aldus nog Perkins Kirkpatrick.

De studie van Perkins Kirkpatrick van de University of New South Wales in Sydney en haar collega doctor Sophie Lewis van de UNSW in Canberra is gepubliceerd in Nature Communications. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van CLEX.