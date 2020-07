Standbeeld Columbus neergehaald en in water gegooid in Amerikaanse stad Baltimore

De Amerikaanse president Donald Trump had gisteren in een speech in Washington nog uitgehaald naar manifestanten die standbeelden van historische figuren neerhalen, daarbij trouwens verwijzend naar Columbus. "We zullen samen vechten voor de Amerikaanse droom en we zullen de Amerikaanse 'way of life', die in 1492 begon toen Columbus Amerika ontdekte, verdedigen, beschermen en behouden", sprak Trump. "We zullen nooit toelaten dat een boze menigte onze standbeelden neerhaalt, onze geschiedenis wist, onze kinderen indoctrineert of onze vrijheden vertrappelt", aldus nog de Amerikaanse president.