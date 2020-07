Door de coronacrisis zijn de meeste buitenlandse uitwisselingsstudenten in België maanden geleden al naar huis vertrokken, maar dat is niet iedereen gelukt. Abiel Elpidio Garcia Tovar uit Venezuela is een van hen. Omdat het internationale vliegverkeer stilligt, kan hij niet terugkeren. "Het Journaal" sprak met hem bij zijn gastgezin in Essen en maakte bovenstaande reportage.