Twee oude Sea King-helikopters gered van de schroothoop

"De Sea King in Koksijde heeft 43 jaar gevlogen, heeft 1.700 mensen gered, dus vond ik dat de helikopter niet zomaar mocht verdwijnen en al zeker niet tot schroot herleid mocht worden", zegt Brecht Vandecasteele. "In België is het niet evident om dat toestel opnieuw te registreren of weer te laten vliegen. Vandaar dat ik in Engeland ben gaan zoeken naar een overnemer. Daar hebben ze wel meer de traditie om oude toestellen opnieuw te laten vliegen en op die manier ben ik bij Historic Helicopters terechtgekomen."