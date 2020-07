4 mannen aangehouden voor gewelddadige home invasion in Laakdal

De onderzoeksrechter in Turnhout heeft vier mannen aangehouden voor een gewelddadige home invasion vorige week in Laakdal. In de nacht van 1 juli werd een 83-jarige man in zijn huis aan Leyndekker in Laakdal midden in de nacht overvallen door enkele mannen. De daders pakten de man hardhandig aan en vluchtten weg met geld en juwelen.