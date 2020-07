"Adieu" geeft nabestaanden die dierbare verloren tijdens coronacrisis alsnog afscheidsmoment in Gent

Afscheid nemen van een geliefde is nooit makkelijk, maar in deze bijzondere tijden is het nog extra moeilijk. Door de coronamaatregelen was het soms onmogelijk om bij de uitvaart aanwezig te zijn, of kon het enkel in intieme kring. Daarom komt de stad Gent en de organisatie 123-piano met een nieuw initiatief: "Adieu".