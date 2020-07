Bloedige plekken: de vernedering van de bastaardzoon van Karel V aan de boorden van de Dijle

Boussu hield 12.000 soldaten en 7.000 ruiters paraat achter in het landschap opgetrokken schansen en borstweringen. De strijdmacht van Don Juan was bijna even groot. Het was een allegaartje van Spaans voetvolk, Duitse ruiters, Italiaanse kornetten, Walen en Bourgondiërs. In de rangen werd gemopperd over achterstallige soldij. Twee jaar eerder hadden late betalingen in Antwerpen nog geleid tot de Spaanse Furie. Muitende troepen zaaiden dood en verderf. Maar de Spaanse bevelhebber had bij Gembloers nog maar net de "ketters en opstandelingen", zoals hij ze noemde, verslagen en was vol vertrouwen.

De gevechten begonnen al in de vroege ochtend en werden een tactisch spel. De Spanjaarden vielen als eerste aan in open veld. Ze sloegen de geallieerde soldaten van Boussu terug tot in het dorpscentrum van Rijmenam. Daar staken ze huizen in brand. De Spaanse musketiers en ruiters meenden daarin de terugtocht van Boussu en zijn leger te zien en trokken het dorp binnen. Het bleek een schijnbeweging waarna de Spanjaarden de volle laag kregen van de kanonnen van de Nederlanders en hun bondgenoten. Er restte Don Juan niets anders dan de aftocht.