Genk Ladies krijgen gemeentelijke subsidie voor kunstgrasveld: Genk moet kweekvijver worden voor vrouwelijk voetbaltalent

De investering in een kunstgrasveld is een eerste belangrijke stap in het driejarenplan van de club. “Naast optimale infrastructuur willen wij onze jeugdspeelsters dezelfde begeleiding aanbieden als de speelsters van de superleague. Zo voorzien wij onder meer een technische trainer, een physical trainer en een voedingscoach”, vervolgt Mahieux.

Kathleen Parthoens (CD&V), schepen van Sport in Genk, benadrukt dat de stad het belangrijk vindt om ook in vrouwenvoetbal te investeren. “Dankzij samenwerkingsverbanden kunnen andere clubs zoals Bokrijk Sport, mee gebruik maken van deze terreinen. We hopen dat Genk zo kan uitgroeien tot een kweekvijver voor vrouwelijk voetbaltalent.”