Bejaarde man (95) rijdt woonzorgcentrum Hove binnen, schade is groot

De inkomdeur van het woonzorgcentrum is volledig vernield, een steunpaal van de inkomhal werd weggemaaid, enkele bloembakken en fietsen moesten eraan geloven en ook enkele geparkeerde auto's raakten beschadigd. Ook de auto van de bejaarde man liep veel schade op. Technici proberen de inkomdeur tegen vanavond te herstellen, want dit is momenteel de enige toegang tot het gebouw.

Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval is gebeurd. De politie onderzoekt of de man onwel geworden is, of hij een verkeerde handeling deed achter het stuur.