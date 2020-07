Kinderen spelen steeds minder in eigen wijk: "Zorgwekkende achteruitgang"

Waar spelen kinderen dan wel? Steeds vaker gebeurt dat op plekken die bedoeld zijn om te spelen, te sporten of zich te ontspannen: twee op drie kinderen speelden in 2019 in deze recreatieve zones; in 2008 was dat nog maar één op de twee. Kinderen spelen nu dus meer op speelterreinen, sportzones en grote groene ruimtes, en zijn minder dan vroeger te zien in "algemene" ruimtes zoals buurtpleinen, straten en parkeerzones.

Toch blijft de straat voor alle leeftijden een belangrijke speelplek, zegt Kind & Samenleving. De onderzoekers maken zich zorgen over de afname van het buitenspelen. Aan dit tempo zouden er over 20 jaar wel eens geen spelende kinderen meer te zien kunnen zijn in de wijken.

Ze pleiten ervoor dat het beleid zich sterker richt op de blootgelegde pijnpunten. Buitenspelen in de buurt heeft immers een onvervangbare waarde: kinderen trekken zelf hun plan om met elkaar om te gaan en hun spel te organiseren, en het is al spelend en bewegend dat kinderen hun eigen buurt leren kennen.

Steden en gemeenten kunnen de neerwaartse trend ombuigen door in de wijken slim ingeplante en gevarieerd ingerichte speelruimtes aan te leggen, zegt Kind & Samenleving. Ze creëren het best ook een speelklimaat waarin kinderen zich overal in hun wijk welkom voelen.