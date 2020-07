Carl Huybrechts over componist Ennio Morricone: "Hij begreep niet waarom het publiek hem een staande ovatie gaf"

Carl Huybrechts ontmoette Morricone verschillende keren. "Ik deed de openingstoespraak voor één van zijn concerten en vroeg het publiek om te applaudisseren terwijl hij opkwam. Morricone was daar heel verwonderd over en snapte niet waarom mensen hem een staande ovatie gaven nog voor het concert begonnen was. Ik weet eigenlijk niet of hij daar blij mee was", zegt Huybrechts.