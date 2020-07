CDH bereid om met N-VA en zonder PS in federale regering te stappen: "Einde aan festival van de veto's"

CDH-voorzitter Maxime Prévot is bereid om in een federale regering te stappen met de N-VA en zonder de PS. "Iedereen zegt dat de wereld na de coronacrisis niet dezelfde moet zijn als de wereld ervoor. Dat geldt ook voor politici. We zitten in een gigantische crisis en dus kan ik een deel van de oplossing zijn", zegt Prévot in "De ochtend".